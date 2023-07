Aeroporto e Porto Turistico Marina di Ragusa. Per Liuzzo(Iv) politica non incisiva

“L’aeroporto di Comiso, nel difficile contesto causato dal grave incendio all’aerostazione di Fontanarossa, ha dimostrato di essere assolutamente in grado di sostenere lo stato di crisi ospitando più di 30 voli al giorno”. Lo dice il coordinatore provinciale di Italia Viva Salvo Liuzzo. Il quale aggiunge: “Questa costituisce l’ennesima dimostrazione del fatto che ci troviamo dinanzi a una struttura importante ma che andrebbe valorizzata anche in tempi di normalità. Non dobbiamo rassegnarci al volere di chi pensa che la nostra provincia sia “babba”. Non dobbiamo assuefarci alla ormai perenne sottomissione voluta da chi ritiene la nostra provincia e tutto il Sud est siciliano come lo sgabuzzino del Meridione. Ci hanno privato della nostra Camera di commercio. Per troppo tempo non abbiamo avuto un metro di autostrada. Siamo riusciti pure a consegnare il porto di Marina ai maltesi. A tal proposto, condivido la posizione del consigliere comunale di Ragusa, Gaetano Mauro, che ha intrapreso un’attività ispettiva per verificare le procedure che hanno portato al cambio di gestione di uno dei più importanti porti turistici della nostra isola, circostanza che sta creando una certa preoccupazione tra gli operatori economici che interagiscono con la struttura visto che, tra l’altro, alcune imprese locali sono state sostituite da aziende dell’isola dei Cavalieri. Per concludere, il fatto che il nostro aeroscalo abbia superato a pieni voti la situazione di emergenza, deve fare da apripista per il definitivo rilancio del Sud est siciliano. La politica, tutta, dovrebbe trarne spunto, riuscire a essere finalmente incisiva e, perché no, “gelosa” del nostro territorio, da troppo tempo costretto a fare i conti con maltrattamenti preordinati che non lasciano presupporre alcunché di positivo”.

