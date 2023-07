L’Importanza della Radio: Come RTM condivide Storie

Nonostante la diffusione di diversi nuovi mezzi di comunicazione, la radio non perde certo di valore. Rimane uno dei tramiti perfetti per rimanere aggiornati sulle notizie, indipendentemente da dove ci si trovi, o semplicemente per scoprire hit musicali e ascoltare vecchi successi.

Tra le caratteristiche principali della radio, non si può dimenticare l’immediatezza che contraddistingue le comunicazioni che è in grado di fornire.

Più di altri mezzi, come la televisione, le stazioni radio mantengono gli ascoltatori aggiornati sugli ultimi accadimenti nel mondo e quelle locali offrono approfondimenti sulla zona d’interesse, in modo diretto e tempestivo.

I vantaggi della radio

Oltre alla pronta informazione del grande pubblico, la radio può comunque contare su diversi altri aspetti positivi che ne assicurano “l’immortalità”, per così dire. Basta pensare alla capacità di adattarsi e rimanere al passo con trend e innovazioni tech.

Sebbene la si possa concepire come un mezzo di comunicazione quasi datato, essendo sulla piazza da più di 100 anni, nella realtà dei fatti la radio ha cambiato volto e ha continuato a cavalcare l’onda della tecnologia. Ha resistito alla prova del tempo, sbarcando su PC, smartphone, tablet e altri device.

La musica e le news possono tranquillamente essere ascoltate mentre si svolgono altre attività, come giocare ai videogames, lavorare da casa o navigare sul web per leggere recensioni sezione per sezione su ciò che interessa.

Altri grandi pro che la radio può vantare sono la fiducia che gli ascoltatori vi ripongono e la possibilità di interagire in diretta con gli host, tratto distintivo di diverse trasmissioni. L’ultimo vantaggio citato è di un’importanza non ignorabile. Infatti, anche la TV ha provato a replicare questa stessa sensazione di inclusione del pubblico, permettendo chiamate nei programmi.

Accade anche con i più recenti format virali sui social, come il live streaming o i podcast, in cui gli utenti possono interagire immediatamente con i content creator. È il caso di dire che la radio ha fatto e permesso tutto questo molto prima, lanciando una tendenza mai in declino e che viene costantemente riadattata.

Fiducia e racconti

La già citata fiducia si basa sul fatto che, soprattutto nel caso delle radio locali, l’esperienza fornita dalle trasmissioni radio sia totalmente incentrata sugli ascoltatori e sulle effettive notizie che questi diffondono.

Vengono comunicate news d’interesse diretto per gli utenti e sui luoghi che li circondano. Radio RTM è un esempio perfetto di tutto ciò che è stato discusso in precedenza. Gli ascoltatori ricevono aggiornamenti costanti su ciò che accade intorno a loro in diverse zone della Sicilia, comprese tra Modica a Santa Croce Camerina.

Le storie raccontate e le vicende su cui vengono informati gli ascoltatori sono, nella maggior parte dei casi, quelle di luoghi e realtà che conoscono in prima persona, rendendo le comunicazioni di un interesse e spessore più reale e meno astratto.

Gli articoli pubblicati sul sito della radio coprono una vasta gamma di argomenti, anche molto diversi tra loro, completando l’offerta editoriale. Si possono leggere news su politica, sanità, sport, economia, viaggi, cultura oppure farsi coinvolgere da una delle varie rubriche .

Conclusione

Nonostante ci sia stato un momento in cui tutti canticchiavano “Video killed the radio star” e si pensava fosse una previsione sul futuro di questo classico mezzo di comunicazione, la radio non è affondata , ma rimane più attuale di molti altri media più moderni.

Per molti, la radio è come una vecchia amica, che si accende per rimanere sì informati, ma anche per divertirsi e rompere la noia, come è sempre stato.

