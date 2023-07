Modica. Disservizi servizio elettrico. Enel corra ai ripari

S’inaspriscono i toni nei confronti del servizio Enel in diverse zone di Modica. In particolare nella zona di San Giurgiuzzo a Modica alta dove da diversi giorni i residenti sono costretti a subire i continui stacchi di energia elettrica. “Non se ne può più di questi continui disservizi – hanno riferito alla nostra redazione i tanti residenti della zona”. Qui ci abitano anche tante persone anziane e molte con diverse patologie che richiedono macchinari particolari, che senza la corrente elettrica rischiano per la propria salute. Il disagio è stato più volte segnalato all’Enel, ma a oggi nulla è avvento. La situazione potrebbe degenerare in maniera pericolosa, perché i residenti hanno intenzione di alzare i toni con vibrate proteste che potrebbero sfociare in situazioni (speriamo di no) drastiche”. I vertici dell’Enel devono subito intervenire per arginare questa gravissima situazione che in città si sta subendo. Non è possibile che nel 2023 succedano ancora questi lunghi disservizi. Oltre il danno anche la beffa, il continuo distacco di energia, rischia anche di compromettere varie apparecchiature elettroniche, ma soprattutto la salute di tante persone.

