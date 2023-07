Comiso. 1691 beneficiari della Carta solidale acquisti 2023

Sono 1691 i beneficiari che saranno dotati della “Carta Solidale Acquisti 2023”, secondo l’elenco elaborato dall’ INPS e inviato al Comune di Comiso. A darne notizia, l’Assessore ai Servizi Sociali, Salvatore Romano.

“La Carta Solidale – spiega Salvatore Romano – viene concessa in modo automatico e senza bisogno di presentare istanza, a nuclei familiari che ne hanno i requisiti previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’elaborazione dei dati, la verifica dei requisiti e gli elenchi dei beneficiari, sono stati di competenza dell’INPS in base ai dati in suo possesso e che, una volta finita tutta la procedura, ha trasmesso gli elenchi al Comune di Comiso. Gli aventi diritto infatti – continua l’assessore – riceveranno nelle prossime settimane una lettera da parte del Comune per poter usufruire della carta che dovrà essere attivata entro il 15 settembre, effettuando il primo acquisto. La somma disponibile una tantum ammonta a € 382,50 con i quali si possono effettuare acquisti di generi alimentari di prima necessità che saranno elencati nella missiva che invieremo. E’ importante sottolineare che i percettori del RDC non saranno beneficiari della Carta. Ci siamo avvalsi di questa misura attivata dal Ministero tramite l’ INPS – conclude Salvatore Romano – perché reputiamo importante dare un sostegno, e una boccata d’ossigeno, a quei nuclei familiari individuati”.

Salva