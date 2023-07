Pozzallo. Incontro degli operatori del turismo

Presso i locali dello Spazio Cultura Meno Assenza, si è svolto, stamane, un interessante confronto con i titolari delle strutture ricettive alberghiere ed exstraalberghiere.

Tale incontro si è reso necessario a seguito delle continue richieste da parte degli operatori dall’entrata in vigore del codice CIR (codice identificativo regionale) e altresì per poter parlare della relativa gestione dell’imposta di soggiorno tramite il portale Tourist tax al fine di informare gli operatori sul corretto utilizzo delle procedure di registrazione e pagamento.

Il funzionario dell’ufficio Turismo, Ester Floridia, e del SUAP, Anna Lauretta, hanno illustrato, a tutti i partecipanti, le linee guida da seguire per la registrazione sul sito, per le comunicazioni alla questura e all’ufficio turistico simulando inoltre, in diretta, la registrazione dai primi accessi fino al pagamento della tassa di soggiorno.

L’occasione è stata propizia per sviluppare una serie di tematiche organizzative per rendere gli operatori edotti sulle corrette procedure. I partecipanti hanno apprezzato l’iniziativa dell’amministrazione auspicando sempre maggiore adesioni al fine di migliorare la fruibilità dei servizi per i turisti e per un riscontro economico a tutti gli operatori. Si è discusso di servizi, di caro voli, di destagionalizzazione di qualità nel settore dell’ospitalità.

Presenti all’incontro l’assessore al Turismo Raffaele Monte, al Commercio Kimberly Scolaro, il Presidente di Conf Commercio Pozzallo Gianluca Manenti e il responsabile di FederalberghiPozzallo Antonio Barlotta.

Punteremo sempre di più a potenziare e qualificare il “sistema paese” che deve essere in grado di far competere l’immagine della Città attraverso la ricettività turistica soprattutto estera in un’ottica di destagionalizzazione.

La rete di ospitalità della nostra Città ha numeri importanti rappresentati ad oggi da ben 7 Hotel, 19 B&B, 1 Agriturismo, 10 Affittacamere, 1 Capeggio e ben 160 tra Case Vacanze e Locazioni brevi. È questa la forza che, grazie all’imprenditorialità locale, costituisce la rete dell’accoglienza a Pozzallo. Lavoreremo per potenziare sempre di più questa offerta.