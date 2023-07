Pozzallo. Furto smart TV interno supermercato, Carabinieri arrestano un uomo ed una donna

A Pozzallo i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Modica nel pomeriggio di venerdì scorso hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti originari di Ragusa, entrambi già noti poiché gravati da diversi pregiudizi penali. Si tratta di un uomo e una donna rispettivamente di 20 e 44 anni che dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. I militari dell’Arma, in circuito sul territorio 24 ore su 24, ricevuta la segnalazione del furto di uno Smart TV 43” asportato dal supermercato MD di Via Dello Stadio, grazie alla grande capacità di osservazione e alla tempestività d’intervento, hanno rintracciato in Via Torino i due malviventi. Bloccati a bordo di una Ford Fiesta, controllati e perquisiti, gli stessi sono stati trovati in possesso dell’elettrodomestico, nascosto all’interno del bagagliaio, sottratto poco prima dall’esercizio commerciale, avente un valore di circa 200 euro. Il televisore è stato restituito al responsabile del supermercato che ovviamente ne aveva denunciato il furto, accertato grazie anche dalle riprese del sistema di videosorveglianza. I due soggetti sono stati condotti agli arresti domiciliari a disposizione del Magistrato di turno del Tribunale di Ragusa. I militari della Compagnia di Modica avvieranno anche il procedimento amministrativo sul conto dei due pregiudicati, finalizzato all’emissione del foglio di via dal Comune di Pozzallo da parte dell’Autorità di PS.

