Modica calcio. Per la porta rossoblu arriva Loris Genovese

23 anni ma già tanta esperienza sulle spalle. E’ Loris Genovese il nuovo acquisto del Modica Calcio che dunque chiude la casella “portieri” affiancando all’esperto guardiapali siracusano all’altro neo acquisto under Simone Marino.

Classe 2000, lo scorso anno è stato, con le sue 24 presenze, pedina fissa nello scacchiere di Gaspare Cacciola nel Siracusa che ha tagliato il traguardo della promozione in serie D.

All’attivo, nonostante la giovane età, ha già i campionati vissuti in serie D prima col Biancavilla e poi con la Cittanovese, prima di indossare la maglia numero 1 della sua città d’origine, Siracusa.

“Ho scelto di venire a Modica perché tutti coloro con i quali mi sono confrontato mi hanno parlato benissimo di questa società e di questa piazza – ammette il neo portiere rossoblu -. Sono molto motivato e pronto a dare il mio contributo. L’obiettivo è quello di rivivere le grandi emozioni già vissute quest’anno a Siracusa, per poter dare soddisfazione alla società ed ai miei nuovi tifosi”.

