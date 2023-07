Il portierino under 2006 Grasso firma con il Ragusa calcio

Un portierino dalle qualità eccezionali. Un estremo difensore under di cui si dice un gran bene. Alla sua prima avventura in una prima squadra. E’ il siracusano Andrea Grasso, classe 2006, alto 182 centimetri, che, nelle precedenti due stagioni, è stato a Frosinone prima con l’Under 16 e poi con l’Under 17 mettendosi in luce per le sue doti. Cresciuto calcisticamente prima con l’Accademia Siracusa e poi con la Rari Nantes, Grasso non vede l’ora di iniziare questa avventura con la maglia azzurra. “Ho molta voglia di imparare dai grandi – spiega – Sì, è vero. Sarò un po’ come la mascotte del gruppo, essendo tra i più giovani. Però questo mi stimola a dare ancora di più perché è chiaro che dovrò cercare di cogliere al meglio tutte le occasioni che mi si presenteranno per crescere. E’ una bella sfida, una bella scommessa che mi impegno al massimo per cercare di vincere”.

