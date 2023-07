Marco Spagnol è il nuovo schiacciatore dell’Avimecc Modica

Arriva all’ombra del Castello dei Conti per ripagare la fiducia che la dirigenza ha riposto su di lui per riscattare la stagione opaca dello scorso anno nel campionato di serie A3.

Stiamo parlando di Marco Spagnol, il nuovo schiacciatore dell’Avimecc Volley Modica.

Classe 2000, 200 centimetri di altezza, Spagnol arriva alla corte di coach Distefano dalla Monge – Gerbaudo Savigliano e in serie A3 ha giocato anche con la Geetit Bologna. Nella città emiliana a giocato anche in serie B con la Pallavolo Bologna e sempre in Emilia ha vestito la maglia della 4Torri Ferrara. La sua prima avventura nella serie cadetta essendo originario di Montebelluna è stata alla Volley Trevisi.

Ora la sua “prima volta” lontano da casa a Modica, dove cercherà di dare il massimo per raggiungere gli obiettivi fissati dalla dirigenza biancoazzurra.

“Quella di Modica – spiega Marco Spagnol – sicuramente sarà per me una esperienza diversa da quelle fatte finora. Non sono stato mai stato così lontano da casa e dai miei affetti, tuttavia, la cosa non mi spaventa per il semplice fatto che mi hanno parlato bene sia della società, sia dell’ambiente che si vive in palestra e in generale della città. Sarà per me una nuova esperienza di vita che non vedo l’ora di intraprendere. Il fatto che Modica sia l’unica squadra siciliana in serie A3 – continua – non mi mette pressione, anzi, mi darà quella carica in più e credo che sarà così anche per i miei compagni di squadra. Io sicuramente ci metterò il massimo impegno e farò tutto il possibile per ripagare la fiducia della società. Il girone Blu – conclude Spagnol – quest’anno ha alzato ulteriolmente l’asticella con molte squadre che si sono ben attrezzate per disputare un campionato di vertice, ma noi con il lavoro in palestra e creando un bel gruppo, credo potremmo toglierci le nostre soddisfazioni”.

Intanto, giovedì pomeriggio, la Lega Volley ha diramato il calendario della serie A3 per la stagione 2023/2024, che prenderà il via il 15 ottobre. Per l’Avimecc Volley Modica l’esordio sarà così come la scorsa stagione al “PalaRizza” contro la Rinascita Lagonegro. La prima trasferta della stagione, invece, sarà in casa della Shedirpharma Sorrento dell’ex Fabrizio Garofolo, una delle squadre più accreditate per il successo finale. Altro big match per i biancoazzurri all’ottava giornata, quando al “PalaRizza” arriverà la Leo Shoes Casarano e la settimana successiva prima del turno di riposo imposto dal calendario alla decima giornata, Chillemi e compagni saranno di scena sul campo della Smartsystem Fano altra “corazzata” che punta al salto in serie A2. L’ultima trasferta del girone di andata vedrà i biancoazzurri affrontare la Pallavolo Macerata l’altra big del girone Meridionale, mentre il girone di andata si chiuderà il 26 dicembre con l’attesa sfida casalinga alla Omifer Palmi dell’ex coach Giancarlo D’Amico.

“Il girone Blu di serie A3 di questa stagione – dichiara il presidente Ezio Aprile – è un girone equilibrato che ritengo abbia alzato ulteriolmente il livello rispetto allo scorso anno. In pratica nel girone meridionale non ci saranno neopromosse dalla serie B. L’esordio casalingo con Lagonegro che è retrocesso dalla serie A2 e la trasferta della seconda giornata a Sorrento che ha fatto un bel mercato ci diranno subito di che pasta siamo fatti. Quest’anno – continua – avremo finalmente la possibilità di giocare in casa nel periodo natalizio e il 26 dicembre quando sfideremo l’Omifer Palmi dell’ex coach Giancarlo D’Amico. Per questo match – continua Aprile – mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni (ma anche durante tutta la stagione di serie A3), anche perchè con il sestetto calabrese sarà una sorta di derby perchè la squadra a noi più vicina. Tra le squadre favorite oltre a Palmi e Sorrento, vedo anche Fano e Macerata che la scorsa stagione si sono giocati i play off per la promozione in serie A2. Credo che, quest’anno non ci saranno partite facili, anche perchè chi si è mosso meno sul mercato ha costruito buone squadre con colpi mirati. La novità di questa stagione, dove il criterio della regionalità è venuto meno con l’inserimento di squadre come appunto Fano, Macerata e San Giustino che sono state sempre nel girone Bianco, fa si che la serie A3 sia diventata molto più impegnativa sotto tutti gli aspetti. Da parte mia – conclude il presidente dell’Avimecc Volley Modica – con le riconferme dei ragazzi dello scorso anno e avendo lavorato bene sul mercato con l’inserimento nel roster tra gli altri Marco Spagnol, uno degli opposti più interessanti di tutta la serie A3, che nonostante la sua giovane età ha messo a segno quasi 1000 punti negli ultimi due campionati di Terza Serie, credo di avere le credenziali per fare un bel campionato. Mi aspetto un “PalaRizza” sempre pieno con il pubblico che faccia la differenza nella gare casalinghe”.

