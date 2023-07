Ragusa. Esercitazione Protezione Civile alla villa Margherita

Concluse, con risultati eccellenti, le esercitazioni della protezione civile alla villa Margherita a Ragusa, con l’utilizzo dei cani molecolari per la ricerca delle persone.

Nell’esercitazione sono stati impiegati quattro cani: due labrador, i quali nomi sono Kenia, conduttore Enzo Cultrera, e Sunny, conduttore Ilario Linguanti, un collie di nome Maya, conduttore Gianni Tumino, e un setter irlandese di nome Arya, conduttore Enzo Cultrera.

I quattro cani, in momenti diversi, iniziando da una notevole distanza dai posti in cui si erano nascoste persone esterne al gruppo della Protezione Civile e che si sono rese disponibili per l’esercitazione, hanno trovato i “dispersi”. Giada Distefano, Miriam Passalacqua e Nicoletta Gulino sono state le persone che si sono offerte a partecipare alla simulazione. I cani molecolari, seguendo il loro straordinario fiuto, sono riusciti a rintracciare tutte le persone nascoste.

Alle esercitazioni ha assistito l’Assessore alla Protezione Civile, Giovanni Iacono, la consigliera comunale, Giovanna Occhipinti, e l’intero gruppo della protezione civile.

Salva