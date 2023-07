Maggiore conferimento al Ccr di Modica

Aumentano le possibilità di conferimento dei rifiuti nel Centro Comunale di Raccolta di Modica. Infatti, da domani, sabato 15 luglio, sarà consentito l’accesso al CCR della Zona artigianale di contrada Michelica, sia ai mezzi furgonati coperti che anche ai mezzi scoperti (pianale) purchè siano intestati ad una persona fisica e non a ditte e aziende. Una scelta, quella fatta dalla nostra amministrazione, che rende il servizio ancora più efficiente. Nel Centro Comunale di Raccolta, peraltro, sarà presente un numero maggiore di unità in servizio, in modo da facilitare e velocizzare le operazioni di conferimento, nelle operazioni di scarico e registrazione.

E’ opportuno ricordare, dichiara l’assessore all’ecologia Samuele Cannizzaro, che è fondamentale scaricare e compilare un’autocertificazione, che trovate al link:

https://ufficioecologiamodica.it/puntomobile.

Da domani, il CCR mobile sarà anche a Marina di Modica, in modo da consentire agli utenti che popolano la frazione, di poter fruire di questo importante servizio del comune di Modica. Da sabato 15 luglio e per tutto il mese di agosto, il Punto di Conferimento Mobile sarà, dalle 14 alle 18, alla terza piazzetta della frazione balneare mentre, per lo stesso periodo, non sarà più presente in viale Medaglie d’Oro. Il calendario, è scaricabile al link:

https://modica.raccolta-differenziata.it/pdf/calendari/calendario-differenziata-punto-raccolta-mobile-modica.pdf

