Sabato a Modica Enjoy Barocco

Enjoy Barocco, la destinazione turistica nata con lo scopo di promuovere i Comuni e le risorse turistiche di Ragusa, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Ispica aderenti al GAL Terra Barocca, insieme alla prestigiosa rivista enogastronomica Gambero Rosso, hanno collaborato nei mesi scorsi per la realizzazione di un inserto speciale dedicato alla straordinaria bellezza della nostra terra e che offre un’offerta enogastronomica d’eccellenza. Uno speciale allegato dal titolo “Enjoy Barocco – Forme, Colori e Sapori”, che è stato distribuito con successo in tutte le edicole d’Italia nel mese di maggio scorso con l’intento di raccontare il nostro barocco siciliano, un tesoro che unisce cultura, storia, mare, natura e gusto. Attraverso la combinazione di una ricca offerta enogastronomica di qualità e affascinanti percorsi turistici, l’iniziativa mira a far conoscere e scoprire sempre di più la nostra terra anche e soprattutto al di fuori dei confini regionali. Come iniziativa collaterale di questo importante progetto, si terrà un incontro domani, sabato 15 luglio, presso il Teatro Garibaldi di Modica, a partire dalle ore 11, in cui saranno presenti i rappresentanti dei Comuni appartenenti all’area del gruppo di azione locale, insieme a Maria Monisteri e Salvatore Occhipinti, rispettivamente presidente e direttore del GAL Terra Barocca, Stefano Polacchi, caporedattore della rivista Gambero Rosso e Clara Minissale, giornalista specializzata in enogastronomia. L’incontro sarà l’occasione per parlare del marketing territoriale legato al cibo e all’eccezionale offerta enogastronomica della nostra provincia ben racchiusa anche nel progetto Enjoy Barocco (www.enjoybarocco.com). Contestualmente saranno simbolicamente consegnate copie dell’inserto speciale ai rappresentanti dei Comuni del GAL Terra Barocca. Mai come in questo periodo storico è di fondamentale importanza posizionare e differenziare sul mercato un territorio a vocazione turistica come il nostro, al fine di attirare e soddisfare le esigenze dei turisti, investitori, imprenditori e residenti, promuovendo la propria immagine, il proprio potenziale e le proprie risorse. L’incontro di domani, aperto al pubblico e agli operatori, intende approfondire e far conoscere le iniziative che in primis il GAL Terra Barocca ha intrapreso e intende intraprendere per far conoscere ancora di più le meraviglie della provincia ragusana. Appuntamento dunque a Modica, presso il Teatro Garibaldi a partire dalle 11.

Salva