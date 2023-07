Sicilia fortunata al Lotto: a Modica, è stata centrata una doppietta, con due vincite da 47.500 euro e 23.750 euro, mentre a Palermo si festeggia con altri 12.450 euro e ad Adrano, in provincia di Catania, vanno altri 11.550 euro, per un bottino complessivo che supera i 95mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 611,2 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

