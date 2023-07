Il difensore Giulio Manservigi al Ragusa Calcio

Giulio Manservigi, classe 2002, originario di Augusta, proveniente dal Siracusa con cui ha vinto il campionato di Eccellenza, sarà uno dei nuovi difensori del Ragusa calcio che disputerà il campionato di Serie D stagione 2023-2024. Manservigi predilige il ruolo di esterno basso. Calcisticamente è cresciuto con il Real Siracusa con cui ha disputato due campionati di Eccellenza sino all’esperienza vincente della scorsa stagione a Siracusa. “Diciamo che l’azzurro porta fortuna – afferma Manservigi – speriamo si possa continuare ora con il Ragusa, una piazza che apprezzo con una società molto seria e con un tifo che sa essere entusiasmante. E’ chiaro che voglio giocarmi sino in fondo le mie chance in questa nuova realtà. Ringrazio il direttore generale Finocchiaro e mister Ignoffo per avere puntato su di me ed è chiaro che, da parte mia, darò il massimo per diventare componente di un gruppo chiamato a dire la propria nell’ambito di una stagione, la prossima, che si annuncia ricca di stimoli. Ai tifosi dico che ce la metterò tutta per ottenere la loro fiducia. Il mio impegno sarà quello di dare il massimo, in qualsiasi condizione”.

