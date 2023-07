Razzismo. Pozzallo: “Non voglio parlare con quel cameriere”

“Prego, si accomodi” dice il cameriere, quando da lontano vede un cliente entrare. “Non voglio parlare con quel cameriere”. Sarebbe andata in questo modo la bruttissima scena vista in un noto ristorante del centro, a Pozzallo. Scena che ha tutti i connotati dell’episodio razzista, è indubbio, e che ha visto il proprietario del locale letteralmente “cacciare” il cliente, reo, a suo dire, di essersi comportato in maniera poco civile. Il fatto è successo mercoledì sera.

“Sono sbigottito – ha commentato il ristoratore – di fronte a tanta inciviltà. Ancora nel 2023 dobbiamo assistere a queste scene. Non ci ho pensato due volte, quando sono stato richiamato in sala, a cacciare questo signore e la sua comitiva. I miei dipendenti sono dei figli per me. Non accetto questo comportamento e non lo accetterò mai”.

Il ragazzo gambiano, responsabile di sala del locale, da tantissimi anni a Pozzallo, perfettamente integrato con la realtà sociale e lavorativa della città rivierasca, ha rivelato al proprietario di sentirsi abbattuto di fronte a tanta ignoranza.

La “città dell’accoglienza”, come da tanti anni è oramai soprannominata la città di Pozzallo, dopo 25 anni di sbarchi al porto, registra questo deplorevole e penoso atto di inciviltà nei confronti di un lavoratore impeccabile e solare. Queste cose accadevano in Alabama negli anni ’50 del secolo scorso, e non sono degne di una città civile ed inclusiva quale è Pozzallo. Quanto accaduto va chiamato con il proprio nome: razzismo.

