Alla zona artigianale il Campo Scuola di Protezione Civile

E’ iniziata una settimana completamente dedicata al mondo della Protezione civile che vede coinvolti i ragazzi delle scuole superiori di Modica. Si tratta di giornate di sensibilizzazione per capire il ruolo, i compiti e le funzioni della Protezione Civile e appassionarsi a farne parte. Il Campo Scuola è un luogo di azione e studio per avviare ai ragazzi delle scuole superiori della Città, alla conoscenza empirica de mondo della Protezione civile, invitandoli ad avvicinarsi ad esso e a esserne parte attiva. Il ‘campo’ dura una settimana e serve, appunto, attraverso la didattica a la pratica, a far capire il ruolo fondamentale per la comunità, che esercita la Protezione civile in generale e in alcuni momenti in particolare. 26 tra ragazze e ragazzi fanno parte del “campo”, giunto alla sua quarta esperienza. Il Campo-scuola della Protezione civile area, è di stanza nell’area di “ammassamento” alla Zona artigianale di contrada Michelica ed è stato avviato insieme al Dipartimento della protezione civile, al Gruppo comunale Protezione civile di Modica e alle associazioni dei volontari Croce Rossa e Gruppo Alfa. Durante queste giornate, ragazze e ragazzi vivono nelle tende montate e alternano le loro ore tra attività e lezioni sul Servizio Nazionale di Protezione civile e sulla pianificazione di emergenza, tenute dai NOPI del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, insieme al geometra Enzo Terranova, responsabile dell’ufficio di Protezione civile comunale. “Didattica che serve a comprendere nei dettagli il Piano comunale della Protezione Civile, i ruoli all’interno della struttura che lo redige e lo coordina, conoscendone i vertici, i dipartimenti e l’intera struttura organizzativa – spiega l’assessore alla Protezione Civile, Giorgio Belluardo -. Importante anche l’apporto della Polizia locale di Modica. Il comandante, Rosario Cannizzaro, ha spiegato a ragazze e ragazzi i dettami della sicurezza stradale e il rispetto per le istituzioni. Nel campo-scuola, si parla anche di educazione civica con specifica sulla sostenibilità ambientale, con la presenza del consulente di Palazzo San Domenico, Dario Modica, e della dottoressa Enza Di Rosa, funzionaria del servizio ecologia del Comune di Modica e dell’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro”.

