Modica, nonna Carmela ha festeggiato 101 anni

Un traguardo che si è rinnovato per Carmela Mugnieco. Mercoledì scorso la longeva nonnina modicana ha festeggiato con i familiari i suoi 101 anni. Nata il 12 luglio 1922, sposata con Rosario Giunta del quale è rimasta vedova nel 2002, non ha voluto sottrarsi alla festa per il suo ennesimo compleanno, svoltasi a Torre del Sud di Modica, gestito dai nipoti Spadaro. Tanta gioia per l’interessata e per tutti i presenti davanti ad una squisita torta “101”, appositamente preparata. Due figlie e 25 tra nipoti e pronipoti, ha regalato sorrisi e aneddoti a tutti, sperando nel prossimo 2024.

