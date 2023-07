A Modica giornata di cordoglio in ricordo di Noemi e Giuseppe

Venerdì 14 luglio, per Modica sarà un giorno di mestizia e tristezza. Sarà dato l’ultimo saluto e due giovani vite, spezzate troppo presto nel loro cammino. Saranno ricordati, infatti, il 14enne Giuseppe Galfo e la 22enne Noemi Fiore. In questo giorno di cordoglio saranno ricordati in tutti i modi che serviranno a non disperderne mai la memoria. Le bandiere sui balconi di Palazzo San Domenico, saranno a mezz’asta. E’ stato chiesto, con una lettera ufficiale, all’associazione dei Commercianti, di dare un segnale di partecipazione al dolore della Città, abbassando le saracinesche in segno di cordoglio durante le esequie funebri.

