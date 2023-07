Distefano riconfermato team manager del Ragusa Calcio

Emanuele Distefano è stato riconfermato nel ruolo di team manager. Da sempre appassionatissimo ai colori del Ragusa calcio, ha svolto in passato questo incarico con grande attenzione e meticolosità. “Ringrazio la società azzurra per la fiducia – chiarisce Distefano – qui, per me, è essere a casa. L’entusiasmo è grandissimo e avere la possibilità di fare da tramite con la squadra in un campionato importante come la Serie D è motivo di orgoglio per tutti, a cominciare dal sottoscritto. Lo staff tecnico è di prim’ordine e non mancherà di regalare le dovute soddisfazioni al pubblico azzurro che ci seguirà, come sempre, con passione. Ci attende un’annata sportiva che si annuncia molto entusiasmante e che ci potrà riservare molte sorprese positive. Come sempre, continueremo a operare con la stessa dedizione di sempre”.

