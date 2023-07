Vittoria. Gruppo comunale di Protezione civile. Ecco cosa cambia

Il Consiglio comunale di Vittoria ha approvato ieri sera un aggiornamento del regolamento che riguarda il gruppo comunale di volontariato di Protezione civile in attuazione dell’articolo 35, comma uno, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 numero 1. Il regolamento rivolto agli operatori comunali di Protezione civile è formato da 17 articoli, il più importante dei quali è l’articolo 16 che statuisce le norme amministrative e finanziarie che riguardano il gruppo comunale. “Sulla base di queste nuove disposizioni normative – spiega l’assessore comunale alla Protezione civile, Giuseppe Nicastro – è possibile che il gruppo riceva contributi da parte di enti oppure sponsorizzazioni aziendali o, ancora, donazioni anche di liberi cittadini. Oggi, quindi, il gruppo comunale può avvalersi di queste opportunità su cui in precedenza potevano contare soltanto le associazioni di volontariato di Protezione civile. Il gruppo comunale, al contrario, poteva essere finanziato solo dall’ente comunale. E, nel caso di Vittoria, visto che siamo alle prese con un ente locale strutturalmente deficitario, non era un affare semplice da risolvere. In questo modo, invece, si può prendere una boccata di ossigeno e, ovviamente, il nostro intento è quello di appellarci alle aziende della nostra città, ai cittadini, a tutti coloro che hanno a cuore questo gruppo comunale, affinché con le loro donazioni facciano andare avanti questa realtà permettendo alla stessa di crescere. Non vogliamo creare differenze di sorta ma per l’amministrazione guidata dal sindaco Aiello e per il sottoscritto, in particolare, i gruppi di Protezione civile assumono una notevole importanza. Abbiamo lavorato molto per garantire una maggiore risposta a livello di finanziamenti. In precedenza, c’erano poche somme. Ora si può fare senz’altro di più”. Nicastro precisa ancora: “Voglio ringraziare innanzitutto per il lavoro che è stato fatto in Consiglio comunale che ha votato all’unanimità questo atto. Ringrazio il civico consesso nella sua interezza e la responsabile del servizio di Protezione civile, la dottoressa Chiara Garofalo, unitamente al delegato con funzioni operative, l’architetto Elio Cicciarella. Ringrazio anche il coordinatore del gruppo comunale di Protezione civile, Pietro Ferretti. Un grazie consentitemi di rivolgerlo, poi, a tutti i volontari sia a quelli del gruppo comunale che anche ai volontari della 107 Giuseppe Caruano. Entrambe queste realtà svolgono un lavoro molto importante, a tutela della collettività e non a caso operano in sinergia. Mi sento di ringraziare particolarmente tutti i volontari perché portano avanti questo ruolo in maniera nobile, con spirito di servizio nei confronti dei cittadini oltre che con la vocazione del vero volontariato. Io credo che se da parte di tutti i cittadini arrivasse un piccolo contributo, il sostegno potrebbe diventare importante soprattutto in questo periodo storico dove con le condizioni meteo sempre più problematiche bisognerà fare i conti spesso con eventi calamitosi. Ed è fondamentale che la Protezione civile possa rispondere presente alle varie sollecitazioni che arriveranno”.

