Ottimi risultati per la Società Ippica Ragusana

Ottima performance. Specie per i piccoli atleti della società ippica ragusana che conquistano due primi posti (categoria 60 e 80) e un terzo posto assoluto. Prestazioni di rilievo anche per Lorenzo Battaglia (categoria 125), Francesca Brugaletta (categoria 115), Carolina Criscione (categoria 80 ) e Cristina Spina (categoria (110). La società ippica ragusana, anche a Pozzallo, al primo trofeo Summer Cup agli impianti ippici Jumping – Terre Rosse di contrada Danieli, conferma l’ottina prestazione dei propri atleti nella sessione di gare a tempo e a fasi consecutive. Si replica fine mese il 28, 29 e 30 luglio. Le giovani promesse della Sir hanno dimostrato di avere una marcia in più con prestazioni di assoluto rilievo: Elena Arezzo ,10 anni , (due primi posti e un secondo), Azzurra Migliorisi, 10 anni , (due percorsi netti e un terzo posto), Rebecca Tuppone, 11 anni , (due percorsi netti e un’ottavo posto assoluto), Martina Sole Mazzone, 11 anni, (4 posto).

Il salto ad ostacoli è una disciplina che richiede abilità, dedizione e una preparazione adeguata del cavallo e del cavaliere. Una manifestazione, quella di Pozzallo, che ha unito tutto il mondo del salto ostacoli in un momento di grande aggregazione e condivisione della stessa passione: quella per il cavallo . Per il presidente della società ippica ragusana, Giorgio Battaglia e gli istruttori Mario Scribano, Marialuisa Antoci, Alessia Ruggeri, sarà una stagione agonistica con tanti buoni risultati

