Rimpatriata dei ragazzi monterossani della classe del ‘73

In America i cinquantenni li chiamano “Young Old”. E’ l’età in cui una volta si iniziava a pensare alla pensione. Adesso in tanti casi invece ci si lancia in nuovi progetti, si cambia vita, si trova il coraggio per provare cose nuove. Quasi come degli adolescenti, ma ‘esperti’. Oggi, domenica 9 luglio, nel borgo ibleo un nutrito gruppo di monterossani della classe 1973 , che indossavano una maglietta con scritto ‘Annata 1973’ , si è ritrovato in piazza San Giovanni per festeggiare il fatidico traguardo dei cinquantanni. Alle 8,30 il gruppo ha presenziato alla santa messa presieduta dal vice parroco don Salvatore Giaquinta. Subito dopo il gruppo si è recato presso il Cimitero cittadino per rendere omaggio a chi della classe ‘73 non è più in vita. Successivamente i cinquantenni si sono trasferiti presso un noto locale per trascorrere la giornata tra ricordi dell’infanzia , la degustazione un ottimo cibo e un tuffo in piscina considerata la calda e soleggiata giornata. Nelle foto il gruppo ripreso dentro e fuori la chiesa di San Giovanni.

