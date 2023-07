Unitre Modica nel ricordo dello sbarco alleato del 1943

Ripensare allo sbarco alleato del luglio 1943 tra Storia e testimonianze orali è stata un’ iniziativa promossa dall’ Unitre di Modica in collaborazione con l” Imes-Sicilia e con il Museo della Memoria. A riflettere su quel drammatico evento sono stati gli studiosi Giuseppe Barone,Marcella Burderi e Lucia Trombadore, che hanno ricostruito gli aspetti storici, letterari ed antropologici dello Sbarco , sottolineando l’ attesa, le paure e i comportamenti collettivi della popolazione modicana. I relatori si sono soffermati soprattutto sulla dimensione femminile dell’ estate del 1943, quando toccò alle donne da sole scegliere, decidere, agire per salvare la casa e l’onore, proteggendo i loro uomini “sbandati” dopo il crollo militare. Ad allietare il numeroso pubblico che ha riempito in ogni ordine di posti l’ Atrio di Palazzo San Domenico sono stati i magnifici blues del Quintetto di Santi Ciarcià. Perfetta padrona di casa il Sindaco Maria Monisteri che ha portato il saluto dell’ Amministrazione Comunale . Il presidente dell’ Unitre Enzo Cavallo ha ricordato che già nel 2017 l’ Unitre, grazie al laboratorio del teatro narrativo allora guidato dal compianto Enzo Ruta, aveva svolto una ricerca documentaria sulle vicende del 1943 e pubblicato il libro intitolato “il mare era pieno di navi …. ” ed ha annunciato l’ intenzione del Direttivo dell’Unitre di Modica di tornare sull’argomento alla ripresa dell’attività.

