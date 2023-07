Ispica città più sicura. 300.000 euro per la videosorveglianza

Il Ministero degli Interni ha approvato la graduatoria definitiva relativa ai progetti per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”.

Il Comune di Ispica ha avuto approvato il progetto ed ha ottenuto un co-finanziamento di 300.000 euro per installare varie telecamere in diversi punti della Città.

Quello della sicurezza, dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore Massimo Dibenedetto, è un argomento molto sentito dai cittadini e, in un momento di penuria di personale a disposizione, la video sorveglianza è un utile strumento per migliorare il grado di sicurezza in Città. Di sicuro è un ottimo deterrente.

