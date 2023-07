Si presenta libro dal titolo “Monterosso Almo dal 1893 al 1962”

Nei locali del Cortile di Palazzo Cocuzza stasera sera, alle 20, verrà presentato il libro “Monterosso Almo dal 1893 al 1962 – settant’anni di storia e di lotte per l’emancipazione dei lavoratori” di Sebastiano Buscema, Giovanni Dinatale e Salvatore Noto. Interverranno oltre agli autori, il sindaco Salvatote Pagano e Giancarlo Poidomani docente di storia contemporanea dell’Università di Catania.

Questo lavoro si ripropone di far luce su un periodo della nostra storia che ha visto nel tempo il sacrificio di tanti uomini e donne impegnati nella lotta per il miglioramento ed il riscatto sociale. Nel libro viene dato vita a luoghi, persone ed episodi dimenticati che, pur protagonisti di una piccola storia locale, assumono un importante ruolo che merita di essere ricordato.

Salva