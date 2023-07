Ragusa Calcio. Ottima riuscita dello stage Diventa protagonista

Primi calci a un pallone in vista della nuova stagione. Sono quelli che hanno tirato, l’altro pomeriggio, i partecipanti allo stage intitolato “Diventa protagonista” promosso dal Ragusa calcio e tenutosi al campo Giovanni Ottaviano di viale Colajanni. Lo stage era rivolto agli under classe 2004, 2005 e 2006 che potranno rappresentare il futuro del sodalizio azzurro. Per l’occasione c’era anche il tecnico della prima squadra, Giovanni Ignoffo, con il viceallenatore, Valerio Puma, e con il preparatore atletico, Giuseppe Di Mauro. “E’ stata l’occasione – afferma Giovanni Gatto che ha curato l’organizzazione dell’iniziativa – per vedere all’opera numerosi giovani interessanti e che sono arrivati, in pratica, da tutta la Sicilia. Motivo d’orgoglio per la nostra società. Il mister si è fatto una idea e alcuni tra i giocatori visionati potranno tornare utili. Stiamo cercando di predisporre nella maniera migliore il percorso che ci porterà ad affrontare il prossimo campionato di Serie D”.

