Di Franco nuovo atleta dell’Avimecc Volley Modica

Dopo le conferme dello “zoccolo duro” della passata stagione, in casa Avimecc Volley Modica è tempo di rinforzare il roster, puntando su profili giovani, ma con tanta voglia di crescere insieme alla formazione della Contea.

E in quest’ottica la dirigenza presieduta da Ezio Aprile ha piazzato il primo colpo in entrata tesserando lo schiacciatore Marco Di Franco.

Classe 2002, 200 centimetri di altezza, Marco Di Franco arriva all’ombra del Castello dei Conti dopo l’esperienza con la Sol Lucernari Montecchio Maggiore, sestetto vicentino con il quale ha disputato il campionato di serie A3.

Originario di Catania, Marco Di Franco è cresciuto pallavolisticamente nella Pallavolo Roomy sestetto etneo con cui ha disputato il campionato di serie D nella stagione 2017/2018. L’anno successivo è passato in serie B con i trevigiani della Pallavolo Motta. Poi l’esperienza nella formazione under 18 della Lube Macerata, quindi il ritorno in Sicilia, dove per due stagioni ha fatto parte del roster di serie A3 della Saturnia Catania.

Ora l’esperienza alla Volley Avimecc Modica, dopo spera di essere tra i protagonisti di quella che dovrebbe essere la stagione del riscatto della formazione modicana.

“La scorsa stagione – dichiara il neo atleta dell’Avimecc Volley Modica – è stata sicuramente di grandissima esperienza e mi ha permesso di acquisire una maggiore sicurezza e di consolidare le mie capacità. Ora torno in Sicilia con una grinta e una consapevolezza diversa e chiaramente con la voglia di dare sempre il meglio di me per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi,sia di squadra, sia personali. Non capita tutti i giorni di poter competere in un campionato di serie A e far parte di un roster importante come quello dell’Avimecc Volley Modica, nella propria terra natia e per questo – continua – quando mi si è presentata l’occasione di venire a Modica, non me la sono fatta scappare. Giocare e continuare a crescere vicino casa, a contatto con l’ambiente in cui sei nato è sempre molto bello e stimolante. Dalla prossima stagione – sottolinea Di Franco – mi aspetto certamente molto. Il mio obiettivo è di essere da stimolo per la squadra partendo sin da subito con la giusta mentalità per affrontare questo lungo e difficile campionato di serie A3 in cui Modica sarà l’unica squadra siciliana presente. Voglio contribuire a riscattare la scorsa stagione e a portare l’Avimecc Volley Modica il più in alto possibile. Altro mio obiettivo personale è di crescere tecnicamente sfruttando la disponibilità e la preparazione di un grandissimo staff tecnico che la dirigenza ci ha messo a disposizione e di far valere la mia esperienza in campo, mettendola a disposizione della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa mia nuova fantastica esperienza -conclude Di Franco – ma, soprattutto non vedo l’ora di essere sommerso dalla grinta e dal calore dei nostri tifosi ai quali mando un abbraccio affettuoso sperando di averli in tantissimi al “PalaRizza”.

Salva