Videosorveglianza a Ispica e Santa Croce Camerina

Con decreto del 23 giugno 2023 il Ministro dell’Interno ha approvato la graduatoria per l’anno 2022 degli enti ammessi al finanziamento per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.

In provincia di Ragusa sono due i Comuni beneficiari del finanziamento per i progetti presentati dai Comuni di Ispica e di Santa Croce Camerina, approvati durante una riunione del 22 febbraio u.s. del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Ragusa, a cui hanno partecipato il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Grazie ai fondi stanziati dal Viminale i suddetti Comuni beneficeranno delle risorse assegnate nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” previsti dal d.lgs. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

Gli impianti di videosorveglianza, finalizzati ad un maggiore controllo del territorio nelle aree a rischio criminalità contribuiscono ad innalzare il livello di sicurezza urbana e rappresentano certamente un valore aggiunto di rendere più efficace la prevenzione, oltre a supportare l’attività investigativa delle Forze dell’ordine.

Salva