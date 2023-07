Eletto il nuovo direttivo sezionale di Confcommercio Comiso

Nuovo direttivo per Confcommercio sezionale Comiso. Nella sede cittadina dell’associazione di categoria, alla presenza del presidente provinciale Gianluca Manenti, del presidente provinciale Federalberghi Ragusa Rosario Dibennardo e del past president sezionale, Salvatore Digiacomo, sono stati eletti gli undici componenti dell’organismo. Si tratta di Michele Campanella, Luca Corbino, Giovanni Degno, Biagio Digiacomo, Stefano Dimartino, Salvatore Giannì, Giovanni Landro, Gianbattista Lomonaco, Leonardo Meli, Santo Mezzasalma, Orazio Nannaro. Ora i componenti del direttivo si riuniranno nel corso di una seduta la cui data è ancora da fissare per decidere gli organismi di vertice chiamati a rappresentarli, a cominciare dall’elezione del presidente e del vice. Nell’ambito dello stesso percorso avviato ieri mattina, Gianbattista Lomonaco è stato eletto delegato all’assemblea provinciale. A fornire assistenza nell’ambito delle procedure di voto, il coordinatore provinciale Corrado Lupo. “Una bella giornata di confronto – commenta il presidente Manenti – che ha dato modo alla sezione di Comiso di rinnovare i propri organismi di rappresentanza. Siamo soddisfatti per i risultati raggiunti, in termini di partecipazione, e adesso speriamo che, non appena saranno eletti gli organismi di vertice, ci si possa mettere in azione, così come sono certo che accadrà, nella maniera più intensa possibile a sostegno dei nostri associati”.

