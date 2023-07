Approfondimenti Ccnl Sanità pubblica a cura della Cisl Fp iblea

Dopo Siracusa, anche Ragusa. La Cisl Fp ha concluso ieri pomeriggio, nella sede Cisl di piazza Ancione del capoluogo ibleo, la giornata di presentazione e approfondimento del Ccnl Sanità pubblica 2019-2021 rivolto a dirigenti sindacali e Rsu che fanno parte della stessa sigla sindacale. A introdurre i lavori sono stati il segretario territoriale, Mauro Bonarrigo, e Paolo Buscema, responsabile dipartimento Sanità pubblica, mentre a relazionare è stato Marco Corrao, segretario regionale Cisl Fp Sicilia. Le conclusioni, invece, sono state affidate al segretario generale Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi. “Anche in questa occasione – chiarisce quest’ultimo – è stato registrato, da parte di tutti i partecipanti, un alto grado d’interesse per far sì che la classe dirigente della Cisl Fp potesse affinare le proprie conoscenze del Ccnl. D’altronde, il perfezionamento delle padronanze dei contenuti del Ccnl, in questo caso nel campo della Sanità, è da diversi anni diventato per la Cisl Fp Ragusa Siracusa fra le priorità assolute. Proseguiamo, in questo modo, un percorso basato sulle conoscenze dei nostri sindacalisti per attuare una concreta rappresentanza nel mondo della Sanità che continua a procurare risultati a favore del personale dipendente e, di riflesso, anche per quanto riguarda l’utenza”.

