Opportunità di lavoro a Modica e Pozzallo

Nuove opportunità di formazione per i territori di Modica e Pozzallo.

Gli enti Aletheia srl e Promoter soc coop, operanti nel settore delle politiche attive del lavoro e della formazione continua, hanno il piacere di presentare le nuove opportunità in tema di corsi di formazione finanziati dalla Regione Sicilia e supportare tutti gli utenti a cui i corsi sono rivolti.

Potranno usufruire della formazione gratuita le seguenti categorie di beneficiari:

– disoccupati percettori di NASPI o Dis-COLL

– percettori RDC

– lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU).

Diversi i percorsi formativi che saranno presentati e riguardanti diversi ambiti e diversi bandi regionali, dal mondo della scuola e della persona a quello della pesca, dalla digitalizzazione ai servizi turistici, dall’agro-alimentare all’artigianato, e tanti altri corsi che saranno illustrati nel corso della conferenza-incontro.

Per conoscere tutti i dettagli del progetto, è stata indetta una conferenza-incontro, giovedì 6 luglio, alle ore 17,30, presso la sala cultura “Meno Assenza”, sita a Pozzallo, in corso Vittorio Veneto.

L’occasione sarà utile per presentare anche il programma GOL, Garanzia Occupabilità Lavoratori, che consentirà agli utenti che verranno presi in carico dalle politiche attive, di accedere in maniera gratuita su corsi di specializzazione e di riqualificazione al fine di acquisire le competenze necessarie per l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.

Ogni utente preso in carico e che mira ad accedere alle misure del programma Gol, avrà la possibilità di usufruire dei servizi di accompagnamento al lavoro e Orientamento Specialistico, e sarà supportato nel percorso di reinserimento nel mondo del lavoro.

Durante l’incontro di oggi si può ,lasciare il recapito telefonico qualora siate interessati alla partecipazione di uno dei corsi e delle misure di formazione che saranno illustrate.

