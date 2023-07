Sicurezza mobile: navigare e giocare senza rischi sul telefonino

Il digitale ha portato con sé molte opportunità per tutti, compresi coloro che amano navigare con il cellulare (e oggi, anche in Italia, si parla di milioni di utenti). Ebbene, navigare vuol dire anche sottoporsi ad alcuni rischi, tipici della rete, come i tentativi di truffa e le classiche minacce di tipo informatico, dai virus ai malware. Purtroppo molti utenti non ci fanno caso: pensano che lo smartphone sia invincibile, ma è l’esatto contrario. Noi, oggi, ci concentreremo dunque sul fattore sicurezza da mobile.

App gaming sì, ma solo da fonti affidabili

L’industria del gaming è in costante crescita e i giochi per smartphone rappresentano la prova più lampante di questo successo. Per mantenere al sicuro il proprio telefono e i propri dati, è essenziale scaricare le app gaming solo ed esclusivamente da fonti affidabili. Gli store ufficiali come Google Play Store e App Store rappresentano ovviamente la base di partenza: non a caso, vengono costantemente monitorati per consentire il download di app sicure al 100%.

Non tutte le applicazioni, però, possono essere trovate sugli store sopra menzionati. Sebbene sia sempre sconsigliabile scaricare i file APK da Internet, senza passare da questi market, in alcuni casi è possibile farlo per via dell’affidabilità della fonte. Per fare un esempio concreto, chi ama scommettere sugli eventi sportivi può scaricare la Goldbet app mobile seguendo le procedure indicate dai blog che si occupano di questo settore.

Infine, se non si è sicuri dell’affidabilità della fonte, nel dubbio conviene sempre evitare il download di app non reperibili sugli store Apple e Android. Oppure è possibile cercare delle recensioni online, ma facendo attenzione a quelle pilotate.

Scaricare e installare un antivirus sul telefono

Un altro aspetto fondamentale, quando si parla di sicurezza su mobile, riguarda l’uso di un software antivirus. Nonostante sia comune l’opinione che gli smartphone siano immuni dai virus (una delle leggende metropolitane più clamorose), la realtà mostra un quadro del tutto differente. Malware, ransomware e trojan possono infettare gli smartphone proprio come avviene con i normali computer. Di conseguenza, è altamente raccomandabile installare un software antivirus sul proprio telefonino, di qualità professionale e a pagamento, evitando quelli gratuiti.

Utilizzare una VPN per mascherare l’IP

La privacy è un’altra questione cruciale, quando si tratta di navigare e giocare sul telefonino, e di farlo in totale sicurezza. Un metodo piuttosto efficace per proteggere la propria privacy online è l’uso di un Virtual Private Network, o VPN. Questo sistema maschera l’indirizzo IP dell’utente, rendendo anonimo il traffico internet, ed evitando così che qualcuno possa entrare in possesso di dati sensibili. Utilizzare una VPN durante la navigazione o le proprie sessioni di gaming da mobile, dunque, può aumentare in maniera notevole il livello di sicurezza e di privacy.

Aggiornare app e sistema operativo

C’è un altro elemento che merita attenzione, ed è il seguente: l’aggiornamento delle app e del sistema operativo del telefono. Gli update sono indispensabili per una ragione molto semplice, dato che servono per correggere quei bug che potrebbero consentire l’accesso agli hacker e ai loro “cavalli di Troia”.

Salva