Serge Cess continuerà a vestire la maglia del Ragusa Calcio

E’ la prima conferma della nuova stagione per il Ragusa calcio. E porta la firma di Serge Cess, il giocatore classe 1997 che lo scorso anno sportivo ha fatto registrare 29 presenze mettendo a segno cinque reti. Alto 183 centimetri, originario della Costa D’Avorio, Cess dichiara: “Mi fa piacere essere rimasto nel nido delle aquile azzurre, qui mi sono trovato bene. E la società mi ha dato l’opportunità di disputare un altro anno con la maglia del Ragusa. Con l’auspicio, ovviamente, che possa essere un anno più tranquillo”. “Ho molto apprezzato che mi sia stata concessa questa possibilità – continua Cess – anche perché, in qualche modo, può essere un riscatto rispetto alla scorsa stagione. Penso che avrei potuto dare molto di più. E mi impegnerò in tale direzione. Ci sono tutte le condizioni affinché si possano raggiungere obiettivi importanti e questo lo dico ai tifosi che spero possano starci sempre più vicini. Abbiamo molto da dare, ancora, per questa maglia. Ed è quello che vogliamo cercare di fare”.

Salva