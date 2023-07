Marina di Ragusa. Riflettori su movida delle forze dell’ordine

Il consigliere comunale di Ragusa, Saverio Buscemi, rappresentante di Sud chiama Nord, plaude all’operato delle forze dell’ordine che, per garantire la piena tranquillità della movida, si stanno scommettendo, nonostante l’esiguità degli organici, per far sì che il divertimento non sia intaccato da atteggiamenti niente affatto consoni. “E’ il caso di sabato notte – dice Buscemi – quando, al porto di Marina, dove il numero delle presenze è notevole, soprattutto da parte dei giovani, si è registrato prima l’intervento degli addetti alla sicurezza dei vari locali e quindi quello dei carabinieri, per fermare un soggetto in evidente stato di alterazione dovuto ai fumi dell’alcol. Un soggetto che avrebbe potuto creare problemi, anzi a quanto risulta li stava già creando, e che è stato messo in condizione di non nuocere. Ritengo che questi fari puntati sulla movida siano un bene non solo per chi vuole divertirsi ma anche per le attività commerciali che potrebbero rischiare di trovarsi invischiati in qualcosa di poco conducente. Diciamo che gli insegnamenti del passato sono serviti e che adesso si vuole fare in modo che non si registrino più problemi di sorta. E questo è un bene per tutti coloro che intendono vivere la movida senza preoccuparsi di problemi che nulla hanno a che fare con il divertimento. Quindi, avanti così”.

Salva