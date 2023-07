La Kudos Modica ancora in auge con Julia Marangio.

Campionato Nazionale Silver GAF – Categoria Eccellenza J2

Ancora grandi emozioni per la Kudos Modica, questa volta con Marangio Julia che porta in alto il nome della Kudos conquistando il titolo di Campionessa Nazionale 2023 nella Specialità Corpo Libero.

La bella gara di Julia si completa con una splendida prestazione nella Specialità delle Parallele, che le permette di aggiudicarsi una prestigiosa medaglia di bronzo.

La Kudos si complimenta con Julia e con il Tecnico Federale Angelo Floridia che giornalmente si dedica agli allenamenti delle ginnaste per fare raggiungere loro sempre più ambiziosi traguardi.

Ringraziamo Angela Marchese e Mario Lupo, della Jonica Gym, che da diversi anni ci accompagnano nel nostro percorso di crescita;

Gilda Tortorici che in occasione dei CTR ci ha fornito preziosi consigli;

Valentina Palermo che in qualità di Referente di Giuria durante la nostra preparazione gara ci ha visionato le progressioni, attenzionando alcune sbavature;

Carlotta Floridia per aver curato la parte artistica.

Grazie ai nostri Sponsor che con i loro contributi ci permettono di avere nuove attrezzature necessarie per allenamenti di alto livello.

Salva