Un convegno internazionale sul neutrino si terrà a Modica

Un convegno internazionale sul neutrino si terrà dal 4 al 14 luglio a Modica, nella sede della fondazione Giovan Pietro Grimaldi, nell’ambito del progetto Multi-aspect young oriented advanced neutrino academy (Mayorana). L’iniziativa è organizzata dall’università di Catania e dall’istituto nazionale di fisica nucleare con la collaborazione della Fondazione Grimaldi. Al centro dei lavori

le questioni scientifiche e le sfide tecnologiche che la ricerca sulla fisica del neutrino pone agli scienziati, anche in relazione all’eredità scientifica lasciata da Ettore Majorana.

Oltre 60 studiosi da tutto il mondo si riuniranno per discutere di fisica nucleare e astrofisica delle particelle elementari, e in particolare del neutrino. Durante i lavori ci sarà la public lecture “Majorana come ponte fra materia e antimateria”, a cura di Francesco Vissani, dirigente di ricerca presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Infn. Alla serata inaugurale del 4

luglio, al teatro Garibaldi, parteciperanno il ministro Nello Musumeci, il presidente dell’Infn, Antonio Zoccoli, e il rettore di Catania, Francesco Priolo. (ANSA).

Salva