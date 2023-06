Ail Ragusa. “Donarsi per chi ha bisogno, la cura più preziosa”

È tutto pronto per la serata celebrativa promossa da Ail Ragusa, dal titolo “La Cura”, in occasione della Giornata Nazionale Ail 2023. L’evento è in programma domenica 2 luglio, a partire dalle ore 20, presso Villa Penna a Scicli.

Ospite sul palco, accanto ai volontari che quotidianamente si spendono per i malati e le loro famiglie, Giovanni Caccamo. “Quando da ragazzo ho iniziato il mio percorso scout, dedicavamo alcune attività e diverse ore di servizio a sostegno dell’Ail. Anche per questo, quando ho ricevuto la richiesta di supportare nuovamente l’associazione con la mia musica, ho accettato con immenso piacere. Donarsi per chi ha bisogno è, per me, la cura più preziosa” – spiega il cantante ibleo.

“L’evento sarà inoltre un promemoria per chi ancora non avesse firmato per il 5×1000 a favore della nostra associazione. Grazie a questo contributo, semplice e a costo zero per il cittadino che decide di destinarlo, potremo aiutare tantissime persone che assistiamo ogni giorno” – conclude la presidente di Ail Ragusa Carmela Nicita.

