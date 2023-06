ESG Portal premiata a Milano ai ‘Le Fonti Awards’

Per il secondo anno consecutivo ESG Portal e’ stata premiata a Milano come ‘Eccellenza dell’anno Innovazione & Leadership Servizi per la Sostenibilità Aziendale’ durante i ‘Le Fonti Awards’. Un riconoscimento quello ottenuto ieri da ESG Portal, durante la cerimonia di premiazione alla Borsa, per “l’innovativa azione a supporto della piccola e media imprenditoria, per l’attribuzione del Rating ESG e l’avanzata consulenza strategica alle aziende per affrontare le tematiche dello sviluppo sostenibile e delle politiche di Environment, Social e Governance”.

Le Fonti, valorizza i brand attraverso la sua community business internazionale e oggi, è l’unica comunità di rilievo, certificata e focalizzata al business in Italia. A ritirare il premio durante la serata di gala, Francesco Cinaglia, presidente ESG Portal, la modicana, Delia Vindigni -da qualche giorno neo assessore a Palazzo San Domenico-, Alessandro Toschi e Karim Sghaier, componenti del CdA di ESG Portal.

Delia Vindigni, è elemento di punta di una struttura che è perfetta sintesi di professionalità ed esperienze provenienti dal mondo imprenditoriale, accademico, giuridico, economico-finanziario e del terzo settore. Una struttura pronta a dare un contributo concreto alla transizione verso la sostenibilità, con strumenti tecnologicamente avanzati e di facile fruibilità

