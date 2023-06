Italia Viva Scicli commenta le dimissioni del Vicesindaco Drago

La Giunta Marino perde il suo vicesindaco. “Abbiamo appreso – dicono Marianna Buscema, consigliera comunale a Scicli e coordinatrice provinciale di Italia Viva, e Armando Fiorilla, segretario cittadino del Partito Socialista di Scicli – le notizie delle dimissioni irrevocabili da parte del vicesindaco, l’avv. Concetta Drago, che lascia dopo un anno esatto il suo incarico. Ufficialmente le motivazioni, come si legge nella nota, sono di natura strettamente personale e professionale ma, certo, queste dimissioni, che non diremmo programmate, lasciano molti dubbi sugli equilibri amministrativi. Noi, da parte nostra, cogliamo l’occasione per ringraziare la dottoressa Drago del lavoro fin qui svolto che potremmo dire puntuale e competente, pronta a dare le risposte richieste in quei pochi Consigli comunali concessi dalla giunta Marino. Certamente si perde, con lei, una competenza importante in deleghe molto delicate. Le scelte amministrative del primo cittadino appaiono inspiegabili: in un anno di amministrazione, il sindaco ha già cambiato 3 assessori, 2 per sua volontà, una “subita”, e ridistribuito le deleghe già 2 volte, tra poco 3. Queste scelte non sono certo un segno di stabilità da parte di chi si vantava di avere una squadra pronta a governare per 5 anni. Perché non c’è stabilità amministrativa? Perché deleghe come turismo, spettacolo, cultura risultano divise tra vari assessori con un chiaro affaticamento programmatico tanto da non avere ancora, a fine giugno, un cartellone estivo e non solo?”.

“Molti indirizzi che dovevano essere immediati come scerbatura, pulizia spiagge, decoro urbano – ancora Buscema e Fiorilla – risultano ampiamente trascurati e la città annaspa. Un anno intero di amministrazione Marino ci porta impreparati alla stagione estiva. Crediamo che Scicli non meriti questo trattamento, ci vuole un deciso cambio di passo perché, come mettono in evidenza le ultime dimissioni della nostra ormai ex vicesindaca, ci pare che la squadra fosse più pronta a vincere le elezioni ma molto meno a governare la città in modo adeguato. Almeno. fin qui ci sembra così”.

