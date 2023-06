Calcio. Ragusa convoca uno stage per gli under 2004, 2005 e 2006

All’insegna del claim “Diventa protagonista”, il Ragusa calcio ha convocato per lunedì 3 luglio, alle 15, allo stadio Giovanni Biazzo (ex Enal) di via Archimede, uno stage rivolto agli under classe 2004, 2005 e 2006. All’appuntamento sarà presente anche lo staff tecnico della prima squadra con il neoallenatore Giovanni Ignoffo, oltre al tecnico della formazione Juniores. Una occasione per potere valutare i profili di alcuni giovani calciatori che potrebbero rendersi utili in vista della prossima stagione nel campionato di Serie D. Per info e iscrizioni è possibile inviare una mail a asdragusacalcio1949@gmail.com oppure contattare il 333.9123855.

Salva