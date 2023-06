Presentato a Pozzallo l’ultimo libro di Michele Giardina

Serata magnifica trascorsa tra amici e conoscenti presso la più bella struttura culturale della città –“Spazio Cultura “Meno Assenza”.

Un’occasione per abbracciare gli amici presenti ai quali rinnovo il mio grazie infinito. Di tutti loro conserverò uno splendido ricordo nel cuore e nella mente

Serata bellissima, comunque. Bellissima. Particolarmente gradita la presenza di personeche mi seguono da sempre. Per tutti faccio il nome del modicano prof. Giovanni Avola, amico carissimo, che stimo molto per la sua onestà intellettuale.

Sento il dovere di ringraziare il vice sindaco Raffaele Monte e l’assessore alla Cultura Stella Morana presenti in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Graditi, molto graditi i loro interventi.

Strepitose e ricche di contenuto le relazioni del prof. Gino Carbonaro, della dott.ssa Giuseppina Pavone e del prof. Domenico Pisana. A loro va il mio infinito, affettuoso apprezzamento.

Coordinatore della serata il prof. Attilio Sigona che ha avuto il compito non facile, svolto egregiamente, di fare rispettare i tempi di intervento, per non andare oltre l’orario di chiusura dei locali dello “Spazio Cultura” previsto per le ore 20,00.

La serata è stata impreziosita delle letture di Angioletto Zaccaria e delle belle interpretazioni musicali del duo Y Guisar, Saro Cannizzaro e Guido Cicero.

Molto interessante la proposta avanzata dal presidente dell’Associazione provinciale “Confronto”, Enzo Cavallo, nel corso del suo intervento introduttivo, di realizzare a Pozzallo, città di frontiera, un convegno sull’immigrazione.

Bello e apprezzato dai presenti, che hanno applaudito a lungo, l’omaggio floreale fatto da Enzo Cavallo, a Giuseppina Pavone, unica donna fra tre relatori, a Concetta Vindigni prima presidente donna della Provincia Regionale di Ragusa (come precisato dall’esperto coordinatore prof. Attilio Sigona) e a Lilla Minutola, moglie dell’autore.

Un grazie particolare a Marcello Prati per l’assistenza tecnica, a Massimo Assenza che è anche l’autore della copertina del libro, a Corrado Armeri, che ha coinvolto per la vendita del libro Karin Giunta, Presidente del Club Service Amenon Mundi di Frgintini, e Carmen Di Tommasi, presidente di Agorà Stupor Mundi di Rosolini. Un grazie affettuoso a Concetta Vindigni che ha seguito passo passo il non facile iter per la concessione dello “Spazio Cultura”.

Un grazie di cuore va infine al personale addetto alla gestione della struttura, per la disponibilità e la cortesia.

E niente. Null’altro, per il momento, da raccontarvi. Ah dimenticavo. Una piccola riflessione.

“Avere un libro – dice Leonardo Sciascia – è una cosa. Se lo apri e lo leggi diventa un mondo”.

Un abbraccio a tutti voi. Buona vita.

