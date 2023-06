Una serata dedicata alla tela ritrovata presso il Duomo di San Pietro a Modica

A seguito dell’inizio dei lavori di restauro e nel contesto dei festeggiamenti di San Pietro Apostolo patrono della città di Modica, si terrà, lunedì 26 giugno alle ore 20.00 presso il Duomo, una conferenza dal titolo “Il martirio di San Pietro, la tela ritrovata”.

Il convegno avrà come tema l’importante dipinto rinvenuto a gennaio di quest’anno in maniera fortunosa presso i locali della sacrestia, conservato in un’intercapedine, nascosto da decenni.

L’opera raffigurante il martirio dell’Apostolo, databile XVII sec., è oggi in fase di restauro grazie ad un contributo erogato dalla Regione Sicilia.

Durante il convengo interverranno la Prof.ssa Maria Terranova che illustrerà le ultime ricerche storiche svolte sull’opera, il Dott. Rosario Puccio che relazionerà sullo stato di conservazione e sugli ultimi interventi di restauro e il Dott. Valerio Petralia che interverrà sul futuro dell’opera nel contesto delle iniziative di valorizzazione culturale svolte presso la Parrocchia San Pietro Apostolo con l’associazione La via delle Collegiate.

Durante la conferenza sarà esposta al pubblico la tela del Martirio di San Pietro e sarà possibile visitare il laboratorio di restauro realizzato per l’occasione presso il Duomo di San Pietro.

L’intervento di restauro si inserisce in iniziative di recupero del patrimonio culturale religioso della città di Modica fortemente voluto e coordinato dalla Parrocchia, nella persona del Sac. Giuseppe Stella, e dalle associazioni La via delle Collegiate e Petra Mazara.

