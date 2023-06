Struttura delle Ferrovie in degrado a Pozzallo

Con una dura nota inviata via pec alla dirigenza regionale della Rete Ferroviaria Italiana, l’ente che gestisce le infrastrutture delle Ferrovie dello Stato, i Consiglieri comunali Giampietro e Giannone hanno chiesto urgenti chiarimenti in merito al completo stato di abbandono di un caseggiato e delle relative pertinenze, posizionato nelle immediate vicinanze della stazione passeggeri di Pozzallo.

Nei giorni scorsi, i due consiglieri, allertati dai residenti e dagli avventori della zona, hanno effettuato un immediato sopralluogo nell’area.

In tale occasione, oltre a verificare le condizioni fatiscenti della struttura, i due rappresentanti politici locali, hanno accertato che tutta la zona era divenuta luogo di deposito incontrollato di rifiuti nonché ricettacolo di ratti ed altri animali selvatici che, nel loro complesso, lederebbero sensibilmente la salute e l’igiene pubblica.

Da qui la necessità di allertare immediatamente i vertici di RFI, sensibilizzandoli sulle responsabilità che hanno nei confronti della collettività pozzallese e verso i fruitori della locale stazione ferroviaria.

La risposta non è tardata ad arrivare da parte del dirigente territoriale dottor Diliberto che, nel rassicurare Giampietro e Giannone sulla risoluzione in tempi ristretti della problematica, ha manifestato l’intenzione di effettuare un’attività tecnico-ispettiva, già nel corso della prossima settimana. I consiglieri Giampietro e Giannone, nel pieno interesse pubblico, monitoreranno costantemente il processo risolutivo della problematica da parte di Rete Ferroviaria Italiana, aggiornando tempestivamente i propri concittadini in merito all’ epilogo della questione

