Incidente a Marina di Marza. Ciclista ricoverato a Catania

Un ciclista pozzallese, S.P., 40 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove ieri è stato trasportato in elisoccorso. L’uomo stava percorrendo la litoranea S.Maria del Focallo- Marina di Marza, quando per cause in corso di accertamento, ha impattato prima contro lo specchietto retrovisore di un camion e poi con un’auto Alfa Romeo, che proveniva dalla corsia opposta. La zona, per via di lavori, è percorribile a senso unico alternato. Sul posto due ambulanze, una col medico a bordo, arrivate da Rosolini. I gravi traumi riportati dal 40enne hanno costretto i sanitari ad allertare l’elisoccorso. Il velivolo è atterrato sulla spiaggia di Marina di Marza. L’uomo è stato immobilizzato su una barella e condotto al Trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova ancora ricoverato.

Sono intervenuti i carabinieri di Ispica. I veicoli sono stati sequestrati.

