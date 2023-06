Raddoppiano le ore per 84 infermieri all’ASP di Ragusa

Le ore di servizio per 84 infermieri in servizio presso l’ASP di Ragusa fino al prossimo 31 dicembre sono state raddoppiate passando dalle attuali 18 alle 36 settimanali. Questo per consentire le ferie estive del personale già in servizio e dell’aumento di utenza presso i nosocomi iblei dovuto all’arrivo dei turisti. Si tratta degli infermieri, assunti in periodo Covid, cui recentemente era stato prorogato il contratto di lavoro fino alla fine dell’anno che avranno garantite le 36 ore almeno fino al 30 settembre con possibilità di proroga qualora se ne ravvedesse la necessità. “Un provvedimento, quello del Dott. Russo, che accogliamo con grande soddisfazione perché va a colmare un deficit che rischiava di mandare nel caos la sanità iblea nel periodo estivo. Ben venga questo tipo di attività da parte della Direzione che si sforza di coniugare le esigenze di bilancio con le necessità dei lavoratori e le richieste dei sindacati. Bisogna riconoscere l’importanza del sindacati che si sono battuti per l’aumento delle ore e la disponibilità della Direzione Sanitaria nel recepire l’istanza e trovare il modo di poter concretizzare il provvedimento”.

