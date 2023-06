Cina. Allerta rossa lanciata per le alte temperature a Pechino

Le autorità cinesi hanno decretato un’allerta rossa per il caldo che colpirà il Paese con temperature superiori ai 40 gradi di media, soprattutto a Pechino, capitale del gigante asiatico e nelle province limitrofe di Hebei e Shandong. La stazione meteorologica di Pechino ha emesso l’allerta rossa alle 07:00 ora locale, prevedendo temperature molto alte nella maggior parte delle aree urbane almeno fino a domani. Secondo i media locali, l’amministrazione municipale per la risposta alle emergenze ha consigliato a chi vive a Pechino di non uscire di casa e di sospendere l’attività lavorativa nelle aree esposte a queste temperature. La stazione meteorologica della capitale ha affermato che la temperatura massima scenderà martedì della prossima settimana a 35 gradi. Il sistema di allerta meteorologica cinese ha tre livelli, codificati a colori per le alte temperature: rosso, che rappresenta l’allerta più grave, seguito da arancione e giallo. Mentre in Europa la prima nazione a soffrire per il caldo sarà la Spagna in cui prevedono in questo week end giornate torride oltre i 40 gradi.

