Canada. Impressionante, restano ancora attivi 416 incendi

Il ministro canadese per le emergenze Bill Blair ha confermato l’esistenza di 416 incendi boschivi nel paese, di cui 213 sono fuori controllo. “Finora, più di sei milioni di ettari sono stati devastati dagli incendi in Canada quest’anno”, ha affermato il ministro canadese. Allo stesso modo, Blair ha affermato che indipendentemente dalla situazione meteorologica l’estinzione dei focolai continuano a essere una sfida visto che potrebbero aumentare. “Abbiamo formalizzato e rafforzato la nostra cooperazione per combattere gli incendi e proteggere le comunità da questa minaccia causata dal cambiamento climatico”, ha dichiarato Blair dopo l’accordo di assistenza reciproca tra Stati Uniti e Canada. Il funzionario ha affermato che ci sono 1.500 vigili del fuoco dagli Stati Uniti e circa 300 persone che stanno arrivando da Australia, Nuova Zelanda, Cile, Costa Rica, Francia, Portogallo, Spagna e Sud Africa. In precedenza, le autorità avevano riferito che gli incendi stanno consumando terreno forestale superiore a quella della media decennale equivalente a 2,7 milioni di ettari a stagione. Anche il Messico in queste ore sta inviando una nutrita schiera di rinforzi composta da un centinaio di uomini esperti e 3 tecnici che per oltre un mese saranno impegnati in Ontario a far fronte al disastro ambientale. Le particelle di fumo sprigionate dagli incendi stanno causando dense foschie in molti stati e città statunitensi come New York e Washington.

