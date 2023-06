Primario di Cardiologia a Modica, nomina illegittima?

La nomina del dottor Guglielmo Piccione a facente funzioni di dirigente della Divisione di Cardiologia, secondo un esposto presentato dallo sciclitano Antonio Firullo, non sarebbe legittima.

Nel documento, inviato alla Procura, al Comandante dei Carabinieri – NAS della Provincia di Ragusa, al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, al Presidente della 10^ Commissione permanente del Senato, Francesco Zaffini, al Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, al Presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana, Cracolici, e all’ Assessore regionale alla Salute, Volo, facendo rilevare che:

“in data 01.03.2020 la dottoressa Sabina Ficili è stata nominata Direttore di struttura complessa del reparto di Cardiologia di Modica in Provincia di Ragusa;

dal primo Aprile 2023, l’interessa è in aspettativa;

come ogni anno, dal primo gennaio, la Ficili nomina facente funzioni, il dott. Giuseppe Sulsenti;

la nomina di quest’ultimo è conforme alla legge, art.22 CCNL, comma secondo: <<ad un altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa>>;

l’Asp di Ragusa ha istituito una commissione “ad hoc” per nominare un medico facente funzioni del reparto;

il 7 giugno 2023, l’Asp di Ragusa, con delibera n. 1383, ha conferito l’incarico facente funzioni al dottore Guglielmo Piccione, nominato fino al 30 settembre prossimo dalla commissione istituita “ad hoc”;

il dottore Giuseppe Sulsenti risultava essere stato individuato dal Direttore di struttura pro-tempore quale sostituto dello stesso;

per tale individuazione, secondo dettato contrattuale, i curricula degli aspiranti erano già stati valutati comparativamente sempre dal direttore pro tempore;

non appare rispondere al dettato contrattuale procedere ad una duplicazione della procedura di valutazione dei curricula degli interessati;

il dottore Giuseppe Sulsenti risulta titolato al ruolo di facente funzioni, infatti con delibera generale numero 267 del 06.02.2021, dopo apposita selezione ebbe l’incaricato quale direttore dell’Unità Coronarica Ospedale di Modica a far data della sottoscrizione del contratto e per cinque anni”.

Firullo chiede a questo punto che siano individuati i motivi per cui l’Asp di Ragusa ha istituto una commissione “ad hoc” per nominare un nuovo medico, facente funzioni nel reparto di cardiologia, nonostante la dottoressa Sabina Ficili aveva già indicato, come ogni anno, il dottore Giuseppe Sulsenti, conformemente alla legge, ai seni dell’art. 22 del CCNL.

“Quali i motivi – denuncia – hanno indotto lo stesso Commissario Asp, Fabrizio Russo, all’improvviso, ad istituire una Commissione “ad hoc”.

In particolare se la richiesta di istituire una commissione “ad hoc”, per la nomina di un nuovo medico, facente funzioni, è pervenuta dal direttore dell’Ospedale Maggiore di Modica, il dottore Piero Bonomo, e se lo stesso ne ha fatto parte.

“Non da meno è comprendere il motivo per cui il Commissario Asp Ragusa , con specifica nota, invita <<tutti i dirigenti medici in servizio presso la predetta U.O.C., qualora interessati, a presentare entro giorno 20/03/2023 alla U.O.C. Direzione Risorse Umane apposita istanza>> per <<individuare un il dirigente medico cui affidare l’incarico di sostituzione, ai sensi dell’art. 22 del CCNL dell’area Sanità 2016/2018, del Direttore della U.O.C. Cardiologia di Modica collocato in aspettativa>> e, successivamente, sempre il Commissario, il Dott. Fabrizio Russo, con nota del 3 aprile 2023, prot. n. 0023605, conferma il dottore Giuseppe Sulsenti quale facente funzioni del reparto, giusta nomina indicata ogni anno dalla dottoressa Sabina Ficili.

Sorprende e non poco, che l’Asp di Ragusa, con Circolare del 02.02 2013 numero 185/Dir. Gen., nominò il dott. Piccione Guglielmo, facente funzioni, in sostituzione del Direttore dell’U.O.C. di Cardiologia del P.O. del Maggiore di Modica, annullando la Commissione istituita, specificamente, “ad hoc”, il 06.11.2012 con nota numero 390/Dir.Gen., che, invece, aveva nominato il dottore Giovanni Campailla del reparto di Cardiologia dell’Ospedale Maggiore di Modica.

In pratica l’inverso di quanto è accaduto adesso ma sempre in favore dello stesso medico: il dottore Guglielmo Piccione.

Un “balletto”, oserei dire vergognoso, di nomine che potrebbe essere anche causa di forti disagi tra medici e infermieri del reparto di Cardiologia del Maggiore di Modica.

Ritengo imbarazzante il ruolo dell’Asp di Ragusa che premia il dottore Guglielmo Piccione istituendo, addirittura, una commissione “ad hoc”, anzi, forse, si potrà dire “ad personam”, nonostante, lo stesso, abbia proposto causa all’Azienda Sanitaria Provinciale per un risarcimento danni pari a duecentomila euro (200.000).

Una causa risarcitoria, proposta da Piccione, a seguito della mancata nomina a direttore di struttura complessa del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Vittoria, benché superato da altri medici più titolati”.

