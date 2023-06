Pedro Putini resta all’Avimecc Volley Modica

Pedro Putini continuerà ad essere il “direttore d’orchestra” del gioco dell’Avimecc Volley Modica.

Il palleggiatore brasiliano, nonostante i tanti corteggiamenti di altre società ha deciso di restare all’ombra del castello dei Conti e di far parte della squadra che dovrà riscattare la stagione appena conclusa che è stata al di sotto delle aspettative per la compagine modicana che tuttavia è riuscita a preservare la categoria.

Con Putini, l’Avimecc Volley Modica si assicura uno dei migliori palleggiatori della categoria sul quale potrà costruire una squadra competitiva per ben figurare nel prossimo campionato di serie A3 che di anno in anno sta salendo di livello.

“Sono molto contento di restare a Modica – dichiara Pedro Putini – perchè a Modica mi sono trovato bene. Sono stato accolto bene dalla città, dalla società e da tutti i miei compagni di squadra. Quello di serie A3 è un campionato molto difficile ed equilibrato che di anno in anno sta diventando sempre più competitivo e spero che l’ultima stagione ci sia servita da lezione perchè abbiamo avuto grosse difficoltà. Alla fine siamo riusciti a ottenere la salvezza e spero che il prossimo campionato sia migliore rispetto a quello appena concluso e credo che ci siano i presupposti per prenderci qualche bella soddisfazione. L’anno scorso -continua – abbiamo sofferto molto per la mancanza di regolarità. In casa, infatti, abbiamo quasi sempre ottenuto buoni risultati, ma in trasferta non siamo riusciti a fare quello che ci riusciva al “PalaRizza”, se riusciremo a invertire la rotta lontano da casa, faremo sicuramente parte della media alta classifica. Il fatto che la dirigenza abbia puntato ancora su di me – conclude Pedro Putini – è per me uno stimolo maggiore. Sono felice per la fiducia che viene riposta in me e cercherò sempre di essere un esempio sia in campo sia fuori. Cercherò di trasmettere la mia esperienza ai miei compagni e cercherò di ripagare la fiducia della società con i risultati sul campo”.

