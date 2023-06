Il consiglio comunale di Modica s’insedierà il 3 luglio prossimo

Si insedierà il prossimo 3 luglio il nuovo consiglio comunale di Modica. L’assise sarà presieduta da Maria Cristina Minardo, la più anziana per voti, che poi dovrebbe ufficialmente divenirne, secondo gli accordi di maggioranza, la presidente. Convocati in 24 tra cui Ivana Castello, che è stata la seconda classificata nella corsa alla poltrona di sindaco, dietro Maria Monisteri. Gli altri convocati, in ordine di preferenze, di partito sono: Samuele Cannizzaro, Giovanni Alecci, Alessio Ruffino, Giorgio Civello, Rita Floridia, Piero Covato, Massimo Caruso, Antonio Drago, Saro Viola, Giorgio Belluardo, Tino Antoci, Margherita Cascino, Neva Guccione, Maria Cristina Minardo, Piero Armenia, Daniela Spadaro, Fabio Borrometi, Delia Vindigni, Daniele Scapellato, Giammarco Covato, Paolo Nigro, Giovanni Spadaro e Salvatore Gugliotta. Sei della maggioranza, Cannizzaro, Drago, Belluardo, Viola, Antoci e Vindigni, nominati assessori, si dimetteranno e faranno posti ai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Il consiglio comunale di Modica, che si riunirà alle 19, sarà composto da 21 di maggioranza e tre di minoranza.

